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2020-06-02T10:40
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В Тверской области разыскивают пропавшую в понедельник школьницу
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РИА Новости

В Тверской области разыскивают пропавшую в понедельник школьницу

10:40 02.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Правоохранители разыскивают пропавшую в Тверской области 12-летнюю школьницу, которая ранее из дома не уходила, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"Первого июня текущего года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней... 2007 года рождения, которая в этот день в 15 часов ушла из дома, расположенного в городе Удомля, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - информирует следственное управление.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
"В ходе проведения проверки сообщения о преступлении установлено, что девочка телефона при себе не имела, ранее из дома не уходила", - отмечает следствие.
Следователи, криминалисты и полицейские выехали по месту последнего пребывания школьницы, опрошены родственники девочки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение пропавшего ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
1 июня, 12:20
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
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Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьПроисшествия
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