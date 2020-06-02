В Тверской области разыскивают пропавшую в понедельник школьницу

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Правоохранители разыскивают пропавшую в Тверской области 12-летнюю школьницу, которая ранее из дома не уходила, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"Первого июня текущего года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней... 2007 года рождения, которая в этот день в 15 часов ушла из дома, расположенного в городе Удомля, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - информирует следственное управление.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
"В ходе проведения проверки сообщения о преступлении установлено, что девочка телефона при себе не имела, ранее из дома не уходила", - отмечает следствие.
Следователи, криминалисты и полицейские выехали по месту последнего пребывания школьницы, опрошены родственники девочки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение пропавшего ребенка.