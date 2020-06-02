В Тверской области разыскивают пропавшую в понедельник школьницу

"Первого июня текущего года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней... 2007 года рождения, которая в этот день в 15 часов ушла из дома, расположенного в городе Удомля, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - информирует следственное управление.