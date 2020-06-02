В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 8863 пациента с подтвержденной . За сутки в России зарегистрировали 8863 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией , заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, прирост заболевших снизился до 2,1% — по сравнению с 2,2% накануне (вчера сообщалось о 9035 случаях).

Больше всего новых больных выявили в Москве (2286), Подмосковье (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской области (354) и Свердловской области (292). При этом у 3715 человек нет симптомов заболевания. Скончались 182 пациента.

Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 423 741. Из них более 186 тысяч выздоровели, 5037 человек скончались.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.

Пандемия коронавирусного заболевания

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели более шести миллионов человек, почти 380 тысяч погибли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран.