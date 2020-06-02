Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:30
https://ria.ru/20200602/1572331834.html
В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570451552_199:0:2724:1420_1036x0_80_0_0_aeffb2f703e18e1853fded67bef3d9d0.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом

10:38 02.06.2020 (обновлено: 11:30 02.06.2020)
34636
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования
Фельдшер бригады экстренного реагирования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 8863 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, прирост заболевших снизился до 2,1% — по сравнению с 2,2% накануне (вчера сообщалось о 9035 случаях).
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
1 июня, 11:22Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита
Больше всего новых больных выявили в Москве (2286), Подмосковье (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской области (354) и Свердловской области (292). При этом у 3715 человек нет симптомов заболевания. Скончались 182 пациента.
Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 423 741. Из них более 186 тысяч выздоровели, 5037 человек скончались.
Работа студентов в больницах
25 мая, 08:00Специальный репортаж
О работе студентов в "ковидных" госпиталях
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.

Пандемия коронавирусного заболевания

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели более шести миллионов человек, почти 380 тысяч погибли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран.
В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Германия и Перу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пациент у входа в больницу Маунт-Синай в Манхэттене, Нью-Йорк
29 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Ученый спрогнозировал вторую волну коронавируса к осени
5113104521103
Обсудить 58
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
ну без ограничений было бы в 10 раз больше больных и смертей раз в 50. не хватало бы рук.... тогда бы выли подобные вам, что не ввели.. а сейчас все хорошо, система здравоохранения справляется.
2 июня, 10:51
Анна Луч
2900029
Картина не меняется. Снятие ограничений как минимум преждевременно. Не пора ли наоборот вводит режим ЧС? Иначе подобные цифры россиянам будут публиковать в новостях и в следующем году!
2 июня, 10:46
Leonid
17100217
Рекомендуем
Республиканская детская больница во Владикавказе
В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию
Автомобиль Следственного комитета РФ
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19
Логотип доллара на табло пункта обмена валют
Курс доллара впервые с марта упал ниже 69 рублей
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Поджог автомобилей на стоянке автосалона в Кургане. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона
Мишустин представил Путину общенациональный план восстановления экономики
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
Лента новостейМолния