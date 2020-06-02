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В России за сутки выписаны 11 108 человек после COVID-19
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РИА Новости

В России за сутки выписаны 11 108 человек после COVID-19

10:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 11 108 человек, всего выздоровели 186 985, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Больше за сутки было выписано только 26 мая – 12 331.
"За последние сутки выписано 11 108 человек... За весь период выписано 186 985", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 6030 человек выписаны в Москве, 387 - в Подмосковье, 260 - в Санкт-Петербурге, 233- в Нижегородской области, 199 - в Красноярском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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