В России за сутки выписаны 11 108 человек после COVID-19

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 11 108 человек, всего выздоровели 186 985, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Больше за сутки было выписано только 26 мая – 12 331.

"За последние сутки выписано 11 108 человек... За весь период выписано 186 985", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки 6030 человек выписаны в Москве , 387 - в Подмосковье, 260 - в Санкт-Петербурге, 233- в Нижегородской области, 199 - в Красноярском крае.