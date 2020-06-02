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2020-06-02T10:36
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В Израиле арестовали подозреваемого в публикации угроз Нетаньяху
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РИА Новости

В Израиле арестовали подозреваемого в публикации угроз Нетаньяху

10:36 02.06.2020
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Полиция Израиля сообщила об аресте мужчины, который подозревается в том, что угрожал премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в социальных сетях.
"Кибер-подразделение израильской полиции арестовало проживающего на севере страны подозреваемого в публикации угроз премьер-министру в социальных сетях",  - говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.
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Расследование продолжается. Сегодня утром подозреваемый предстанет перед судом в Ришон-ле-Ционе.
Ранее в понедельник Биньямин Нетаньяху направил жалобу в полицию в связи с угрозами убийства в его адрес и адрес его семьи. В ноябре прошлого года сообщалось, что Нетаньяху обратился в полицию в связи с угрозами в его адрес на Facebook и попросил немедленно начать расследование. -0-
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