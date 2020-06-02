В Израиле арестовали подозреваемого в публикации угроз Нетаньяху

Ранее в понедельник Биньямин Нетаньяху направил жалобу в полицию в связи с угрозами убийства в его адрес и адрес его семьи. В ноябре прошлого года сообщалось, что Нетаньяху обратился в полицию в связи с угрозами в его адрес на Facebook и попросил немедленно начать расследование. -0-