В Липецкой области за сутки выявили 67 случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 67, до 2261, сообщила администрация региона.
"В регионе за минувшие сутки зарегистрированы 67 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлен 2261 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции 742 человека. Шесть человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.
В больницах области к аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов. Доля тяжелых пациентов составляет 17% от общего числа заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.