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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:34
https://ria.ru/20200602/1572331460.html
В Липецкой области за сутки выявили 67 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823167_0:114:2997:1799_1036x0_80_0_0_c5e5151f24d2ecdd03b63f9449d4b0df.jpg
РИА Новости

В Липецкой области за сутки выявили 67 случаев заражения коронавирусом

10:34 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 67, до 2261, сообщила администрация региона.
"В регионе за минувшие сутки зарегистрированы 67 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлен 2261 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции 742 человека. Шесть человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.
В больницах области к аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов. Доля тяжелых пациентов составляет 17% от общего числа заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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