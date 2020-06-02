В Липецкой области за сутки выявили 67 случаев заражения коронавирусом

"В регионе за минувшие сутки зарегистрированы 67 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлен 2261 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавирусной инфекции 742 человека. Шесть человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.