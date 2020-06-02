Подкаст "Это надолго": как всё успеть, когда мама — это ты

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" учимся правильно планировать день, если у вас есть дети, и находить свободное время даже тогда, когда, кажется, что его нет вообще.
Как организовать свой день, чтобы осталось время на себя и свои дела? Сколько времени закладывать на форс-мажоры, когда всё идет не по плану? Как избавиться от долженствования и ощущения, что мама опять всем что-то должна? Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
Как планировать дела, чтобы не разрушить себя и отношения? О методе "Сад жизни", который поможет сосредоточить внимание на основных сферах и не надорваться, читайте здесь.
1:30 "Будто плывёшь по течению": можно ли спланировать жизнь, если есть дети
2:25 Алгоритмы действий в тайм-менеджменте для мам
3:50 Как расставить приоритеты и сколько времени закладывать на форс-мажоры
6:30 Как планировать утро, если работаешь в офисе
10:30 Как правильно планировать и насколько подробно составлять план на день
15:05 "Принцип соподчинения": что можно сделать, пока ребёнок спит/ест/смотрит мультики
19:10 Как попросить помощи, если не умеешь или "не у кого"
24:15 Почему опять мама всем всё должна
26:45 Как не превратиться в маньяка чек-листов
30:00 Как отказаться от слов "надо" и "должен"
34:10 Как превратить ежедневное планирование в привычку
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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