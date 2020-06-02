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2020-06-02T10:33
https://ria.ru/20200602/1572331268.html
В Приморье исчезли очереди из грузовиков перед пунктами пропуска с Китаем
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РИА Новости

В Приморье исчезли очереди из грузовиков перед пунктами пропуска с Китаем

10:33 02.06.2020
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© Фото : Федеральная таможенная службаГрузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
© Фото : Федеральная таможенная служба
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Очереди из сотен грузовиков перед пунктами пропуска с КНР в Приморье, которые скопились после усиления китайской стороной мер безопасности из-за коронавируса, исчезли, сообщает краевое правительство.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. В мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Позднее власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось. С 22 мая был ограничен проезд грузовиков к пунктам пропуска, чтобы разгрузить очередь, 25 мая власти региона сообщили, что у трех пунктов пропуска остаются 540 фур. С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края.
"За время действия ограничения очереди на пунктах пропуска постепенно исчезли", – сказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, слова которого цитирует правительство.
Он отметил, что новая система с подачей заявок с 1 июня работает в штатном режиме. Ежедневно в порядке электронной очереди границу через три пункта пропуска пересекают около 90-100 фур.
По данным оперативной сводки Дальневосточного таможенного управления, на утро 2 мая перед пунктом пропуска "Пограничный" выезда в Китай ждали 35 грузовиков, перед "Полтавкой" - 48, "Краскино" - 23.
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