В Приморье исчезли очереди из грузовиков перед пунктами пропуска с Китаем

Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае. Архивное фото

Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Очереди из сотен грузовиков перед пунктами пропуска с КНР в Приморье, которые скопились после усиления китайской стороной мер безопасности из-за коронавируса, исчезли, сообщает краевое правительство.

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. В мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Позднее власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось. С 22 мая был ограничен проезд грузовиков к пунктам пропуска, чтобы разгрузить очередь, 25 мая власти региона сообщили, что у трех пунктов пропуска остаются 540 фур. С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края

"За время действия ограничения очереди на пунктах пропуска постепенно исчезли", – сказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, слова которого цитирует правительство.

Он отметил, что новая система с подачей заявок с 1 июня работает в штатном режиме. Ежедневно в порядке электронной очереди границу через три пункта пропуска пересекают около 90-100 фур.

По данным оперативной сводки Дальневосточного таможенного управления, на утро 2 мая перед пунктом пропуска "Пограничный" выезда в Китай ждали 35 грузовиков, перед "Полтавкой" - 48, "Краскино" - 23.