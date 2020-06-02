В Хабаровске мужчина ранил ребенка ножом в лицо

ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Житель Хабаровска без каких-либо причин ранил гулявшего во дворе ребенка ножом в лицо, сообщает главк Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Инцидент произошел накануне вечером во дворе жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска. Ребенку оказали медицинскую помощь, его жизнь и здоровье вне опасности.
Мужчину задержали по горячим следам. Как выяснилось, его уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.
Следователи возбудили уголовно дело по статьям "Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений" и "Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". Обстоятельства и мотив преступления устанавливаются.