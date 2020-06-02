Приморье впервые закупит лекарства для перенесших инсульт приморцев

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Минздрав Минздрав Приморья впервые в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупил лекарства для местных жителей, перенесших коронарный синдром и ишемический инсульт, сообщает правительство региона.

На эти цели из федерального бюджета поступило 84 миллиона рублей. Как ожидается, закупка жизненно важных препаратов поможет снизить смертность в Приморье от сердечно-сосудистых заболеваний.

"В этом году такая практика проводится впервые. Уже закуплено лекарств для пациентов с кардиологической патологией более чем нам 45 миллионов рублей", – сказала замминистра здравоохранения Оксана Соловьева, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, эту категорию пациентов будут обеспечивать лекарствами в течение года.

Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Ксения Гусенцова, в Приморье впервые закупили лекарства на федеральные средства для этой категории пациентов. Раньше пациентам, перенесшим коронарный синдром или ишемический инсульт, лекарства предоставляли только в случае, если они получали инвалидность.

Сердечно-сосудистые патологии - в числе лидеров по заболеваемости у жителей Приморья. В прошлом году в регионе зафиксировано почти 6300 случаев острого нарушения мозгового кровообращения, из них 70% - это почти 4,5 тысячи случаев - составили ишемические инсульты.