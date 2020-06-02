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2020-06-02T10:30
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Приморье впервые закупит лекарства для перенесших инсульт приморцев
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РИА Новости

Приморье впервые закупит лекарства для перенесших инсульт приморцев

10:30 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковВид Владивостока
Вид Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Минздрав Приморья впервые в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупил лекарства для местных жителей, перенесших коронарный синдром и ишемический инсульт, сообщает правительство региона.
На эти цели из федерального бюджета поступило 84 миллиона рублей. Как ожидается, закупка жизненно важных препаратов поможет снизить смертность в Приморье от сердечно-сосудистых заболеваний.
"В этом году такая практика проводится впервые. Уже закуплено лекарств для пациентов с кардиологической патологией более чем нам 45 миллионов рублей", – сказала замминистра здравоохранения Оксана Соловьева, чьи слова приводятся в сообщении.
По ее словам, эту категорию пациентов будут обеспечивать лекарствами в течение года.
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Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Ксения Гусенцова, в Приморье впервые закупили лекарства на федеральные средства для этой категории пациентов. Раньше пациентам, перенесшим коронарный синдром или ишемический инсульт, лекарства предоставляли только в случае, если они получали инвалидность.
Сердечно-сосудистые патологии - в числе лидеров по заболеваемости у жителей Приморья. В прошлом году в регионе зафиксировано почти 6300 случаев острого нарушения мозгового кровообращения, из них 70% - это почти 4,5 тысячи случаев - составили ишемические инсульты.
В регионе действует госпрограмма "Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью являются улучшение состояния здоровья населения региона с помощью повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.
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инсультПриморский край
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