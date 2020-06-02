В ВС Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины , всего болеют 124 человека, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ

"За минувшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека… Восемь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ выявлены 124 зараженных коронавирусом, всего за время пандемии выздоровели 115 человек, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 137 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 выросло до 24340, всего умерли 727 человек, 10078 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.