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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:29
https://ria.ru/20200602/1572331049.html
В ВС Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/100038/56/1000385657_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8c7afeee1d15b3b24d9db79a9997289d.jpg
РИА Новости

В ВС Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом

10:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Украинские военные. Архивное фото
КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 124 человека, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За минувшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека… Восемь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ выявлены 124 зараженных коронавирусом, всего за время пандемии выздоровели 115 человек, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 137 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 выросло до 24340, всего умерли 727 человек, 10078 выздоровели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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