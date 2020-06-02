На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5

"В 17.00 01.06.2020 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от ЕДДС МО Крымский район поступило сообщение о том, что в Крымском районе произошло сейсмособытие магнитудой 3,5 (по предварительной информации)… Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.