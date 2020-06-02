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2020-06-02T10:30
https://ria.ru/20200602/1572330983.html
На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5
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РИА Новости

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5

10:26 02.06.2020 (обновлено: 10:30 02.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Землетрясение, по предварительным данным, магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани, жертв и разрушений нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 17.00 01.06.2020 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от ЕДДС МО Крымский район поступило сообщение о том, что в Крымском районе произошло сейсмособытие магнитудой 3,5 (по предварительной информации)… Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные власти направили на место оперативные группы для обследования последствий землетрясения.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайПроисшествия
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