В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России не имеет никаких перспектив, это очередная имитация активности со стороны Киева вместо того, чтобы серьезно заняться выполнением минских соглашений, сказал РИА Новости источник в МИД РФ.
"Любая страна имеет право встречаться с теми, с кем она хочет. Украина - не исключение. Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке это не имеет. Соответственно, и перспектив тоже. Очередная попытка имитировать активность вместо того, чтобы всерьез заняться выполнением Минских соглашений в диалоге с Донбассом", - сказал собеседник агентства.
Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" без участия России. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета – исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.
По мнению Резникова, переговоры следует проводить в таком формате, поскольку Россия якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину. При этом Киев, как полагает украинский вице-премьер, не должен отказываться от минского формата, поскольку он позволяет освобождать "удерживаемых" в Донбассе и в России лиц.