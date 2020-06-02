В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России

"Любая страна имеет право встречаться с теми, с кем она хочет. Украина - не исключение. Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке это не имеет. Соответственно, и перспектив тоже. Очередная попытка имитировать активность вместо того, чтобы всерьез заняться выполнением Минских соглашений в диалоге с Донбассом", - сказал собеседник агентства.