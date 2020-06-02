"Талибан" заявил, что часть освобожденных в Афганистане — не талибы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявляет, что более 400 освобожденных правительством Афганистана заключенных в рамках сделки по обмену пленными не имеют отношения к талибам, сообщает телеканал Tolo News.
Члены радикального движения отмечают, что из 2710 освобожденных заключенных 426 человек не имеют никакого отношения к движению.
"Освобожденные заключенные утверждали, что в списке были люди, являющиеся уголовными преступниками", - заявил бывший командующий "Талибана" Сайед Акбар Ага.
Жители Афганистана призывают правительство отслеживать местонахождение освобожденных заключенных.