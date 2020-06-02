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2020-06-02T10:22
https://ria.ru/20200602/1572330871.html
"Талибан" заявил, что часть освобожденных в Афганистане — не талибы
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РИА Новости

"Талибан" заявил, что часть освобожденных в Афганистане — не талибы

10:22 02.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявляет, что более 400 освобожденных правительством Афганистана заключенных в рамках сделки по обмену пленными не имеют отношения к талибам, сообщает телеканал Tolo News.
Члены радикального движения отмечают, что из 2710 освобожденных заключенных 426 человек не имеют никакого отношения к движению.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
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"Талибан" продолжает поддерживать связи с "Аль-Каидой"*, сообщили в ООН
"Освобожденные заключенные утверждали, что в списке были люди, являющиеся уголовными преступниками", - заявил бывший командующий "Талибана" Сайед Акбар Ага.
Жители Афганистана призывают правительство отслеживать местонахождение освобожденных заключенных.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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