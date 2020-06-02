Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:18
https://ria.ru/20200602/1572330636.html
В Бангладеш сообщили о первой смерти беженцев-рохинджа от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332695_0:0:3202:1801_1036x0_80_0_0_9d8186b9d49cc80b6398fb8df7451dec.jpg
РИА Новости

В Бангладеш сообщили о первой смерти беженцев-рохинджа от коронавируса

10:18 02.06.2020
115
© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи неподалеку от кладбища Талтола в Дакке
Автомобили скорой помощи неподалеку от кладбища Талтола в Дакке
© РИА Новости / Парвез Ахмад
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи неподалеку от кладбища Талтола в Дакке. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили о первой смерти среди беженцев народности рохинджа в лагерях беженцев, скончавшийся – 71-летний мужчина, сообщают The Straits Times.
"Он умер 31 мая. Но вчера ночью мы получили подтверждение, что он умер от коронавируса", - сообщила старший медицинский чиновник в округе Кокс-Базар Тоха Бхуян.
Беженцы рохинджа в Бангладеш
25 мая, 18:40Распространение нового коронавируса
Число заболевших COVID-19 в лагерях рохинджа в Бангладеш выросло до 25
Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич сообщил, что после того как COVID-19 выявлен у беженца народности рохинджа в Кокс-Базаре, под угрозой заражения свыше 1,2 миллиона человек. УВКБ ООН опасается, что вирус может быстро распространиться в густонаселенных поселениях, где проживают порядка 860 тысяч беженцев народности рохинджа. Еще 400 тысяч граждан Бангладеш проживают в близлежащих общинах. Эти группы населения считаются одними из наиболее подверженных риску в связи с пандемией.
Отмечалось, что в карантине в лагерях беженцев находятся 15 тысяч беженцев-рохинджа, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в лагерях составляло 29.
Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.
Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.
Согласно последним данным, всего в Бангладеш более 49,5 тысяч заболевших коронавирусом, в том числе более 10,5 тысяч выздоровевших и 672 погибших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцевВОЗМалайзияМьянмаБангладешООНТаиландВ мире
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде впервые с 25 мая умер пациент с коронавирусом
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
При взрыве бомбы на севере Афганистана погибли семь человек
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
"Талибан" заявил, что часть освобожденных в Афганистане — не талибы
Туристы на одном из пляжей Паттайи
В Таиланде на острове Пхукет возобновили работу порты и пристани
Украинские военные
В ВС Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч
Во время акции протеста против гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда, Сент-Луис
В Сент-Луисе ранили четырех полицейских в ходе протестов
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио число новых случаев COVID-19 впервые с середины мая превысило 30
Тестирование на коронавирус
В аппарате минздрава Украины выявили первый случай заражения COVID-19
Люди в защитных масках в Тайбэе
Тайвань может ослабить карантинные меры для иностранных туристов
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Единственная пациентка с COVID-19 в Таиланде за сутки прибыла из России
Полиция Израиля
В Израиле арестовали подозреваемого в публикации угроз Нетаньяху
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
Лента новостейМолния