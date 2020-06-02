В Бангладеш сообщили о первой смерти беженцев-рохинджа от коронавируса

Число заболевших COVID-19 в лагерях рохинджа в Бангладеш выросло до 25

Число заболевших COVID-19 в лагерях рохинджа в Бангладеш выросло до 25

Отмечалось, что в карантине в лагерях беженцев находятся 15 тысяч беженцев-рохинджа, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в лагерях составляло 29.

Согласно последним данным, всего в Бангладеш более 49,5 тысяч заболевших коронавирусом, в том числе более 10,5 тысяч выздоровевших и 672 погибших.