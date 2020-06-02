В Бангладеш сообщили о первой смерти беженцев-рохинджа от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили о первой смерти среди беженцев народности рохинджа в лагерях беженцев, скончавшийся – 71-летний мужчина, сообщают The Straits Times.
"Он умер 31 мая. Но вчера ночью мы получили подтверждение, что он умер от коронавируса", - сообщила старший медицинский чиновник в округе Кокс-Базар Тоха Бхуян.
Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич сообщил, что после того как COVID-19 выявлен у беженца народности рохинджа в Кокс-Базаре, под угрозой заражения свыше 1,2 миллиона человек. УВКБ ООН опасается, что вирус может быстро распространиться в густонаселенных поселениях, где проживают порядка 860 тысяч беженцев народности рохинджа. Еще 400 тысяч граждан Бангладеш проживают в близлежащих общинах. Эти группы населения считаются одними из наиболее подверженных риску в связи с пандемией.
Отмечалось, что в карантине в лагерях беженцев находятся 15 тысяч беженцев-рохинджа, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в лагерях составляло 29.
Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.
Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.
Согласно последним данным, всего в Бангладеш более 49,5 тысяч заболевших коронавирусом, в том числе более 10,5 тысяч выздоровевших и 672 погибших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.