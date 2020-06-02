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2020-06-02T10:15
https://ria.ru/20200602/1572330433.html
При взрыве бомбы на севере Афганистана погибли семь человек
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РИА Новости

При взрыве бомбы на севере Афганистана погибли семь человек

10:15 02.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще шесть получили ранения в результате взрыва придорожной бомбы в округе Хан Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, заявил РИА Новости глава округа Хаятулла Амири.
По его словам, инцидент произошел в понедельник вечером в районе, находящемся под контролем радикального движения "Талибан". Жертвами стали жители провинции Бадахшан, находящейся на северо-востоке страны. Как заявил РИА Новости местный источник, в машине, которая взорвалась, находились работники по сбору урожая.
Как добавил глава округа Амири, тела погибших были переданы их родственникам, а раненных госпитализировали. Два человека находятся в критическом состоянии.
Радикальное движение "Талибан" пока не прокомментировало инцидент.
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Вчера, 08:38
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Кундуз (провинция)БадахшанАфганистанТалибанВ мире
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