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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:11
https://ria.ru/20200602/1572330253.html
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч

10:11 02.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 517 и достигло 10009, еще 19 человек скончались, сообщается во вторник на сайте минздрава.
В понедельник власти республики сообщали о 9492 подтвержденных случаях и 139 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 10009 случаев коронавируса. Излечились 3427 пациентов. Скончались 158 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 6368 пациентов, проведены 59917 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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