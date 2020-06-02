В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч

ЕРЕВАН, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 517 и достигло 10009, еще 19 человек скончались, сообщается во вторник на сайте минздрава.
В понедельник власти республики сообщали о 9492 подтвержденных случаях и 139 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 10009 случаев коронавируса. Излечились 3427 пациентов. Скончались 158 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 6368 пациентов, проведены 59917 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.