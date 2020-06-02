Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:09
https://ria.ru/20200602/1572330211.html
В Тамбовской области выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 63 новых случая заражения коронавирусом

10:09 02.06.2020
444
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Мальчик 11 лет оказался среди 63 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число выявленных случаев выросло до 3110, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 63 новых случая коронавирусной инфекции.
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
1 июня, 09:44Распространение нового коронавируса
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи
"Из них: 28 мужчин, 34 женщины, один ребенок (мальчик 11 лет). Возраст взрослых от 31 до 82 лет. Один прибыл из другого региона, 62 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3110, из них 1102 - без клинических проявлений. Выздоровели 1240 человек, в том числе 594 выписаны из стационара, 646 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 10 пациентов.
Госпитализированы в настоящий момент 390 человек, из них у 319 диагностирована пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением - 4377 (из них подтвержденных случаев - 1470, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому - 7001. Выписано из больниц – 1095. Всего обследованных лиц - 12863", - сообщает обладминистрация.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи
Медик у машины скорой помощи
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио число новых случаев COVID-19 впервые с середины мая превысило 30
Тестирование на коронавирус
В аппарате минздрава Украины выявили первый случай заражения COVID-19
Арт-объект на площади Ленина в Петрозаводске, установленный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Петрозаводске откроют монумент в честь подвига народа в войну
Заседание Совета Федерации
Среди членов Совфеда нет заболевших коронавирусом
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко: все вернется в привычное русло, если будет лекарство от COVID-19
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Подмосковные врачи вылечили от COVID-19 более 8,8 тысячи человек
Автомобиль Следственного комитета России
В Курске проверят данные о смерти студента после отказа в госпитализации
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
В Тамбовской области планируют снять часть ограничений по коронавирусу
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
Путин оценил динамику развития Тамбовской области
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
"Талибан" заявил, что часть освобожденных в Афганистане — не талибы
Месторождение
Более двух тысяч людей остались работать на Чаяндинском месторождении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
Лента новостейМолния