В Тамбовской области выявили 63 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Мальчик 11 лет оказался среди 63 новых пациентов с коронавирусом в Мальчик 11 лет оказался среди 63 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число выявленных случаев выросло до 3110, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждены 63 новых случая коронавирусной инфекции

"Из них: 28 мужчин, 34 женщины, один ребенок (мальчик 11 лет). Возраст взрослых от 31 до 82 лет. Один прибыл из другого региона, 62 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3110, из них 1102 - без клинических проявлений. Выздоровели 1240 человек, в том числе 594 выписаны из стационара, 646 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 10 пациентов.

Госпитализированы в настоящий момент 390 человек, из них у 319 диагностирована пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением - 4377 (из них подтвержденных случаев - 1470, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому - 7001. Выписано из больниц – 1095. Всего обследованных лиц - 12863", - сообщает обладминистрация.