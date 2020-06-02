В аппарате минздрава Украины выявили первый случай заражения COVID-19

По его словам, сразу был установлен круг контактных лиц заболевшего работника и во вторник будет проведено их тестирование. "Какое-то количество (людей – ред.) будет отправлено на самоизоляцию", - сказал Степанов.

Глава минздрава отметил, что меры, которые будут приниматься в ведомстве, не будут отличаться от мер, которые принимаются в любом другом учреждении при выявлении коронавируса у сотрудников. "Все так, как было установлено в нашем алгоритме, как это происходит на любом предприятии или в любой другой организации", - добавил он.