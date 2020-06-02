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2020-06-02T10:43
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В аппарате минздрава Украины выявили первый случай заражения COVID-19
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РИА Новости

В аппарате минздрава Украины выявили первый случай заражения COVID-19

10:09 02.06.2020 (обновлено: 10:43 02.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 выявлен в аппарате министерства здравоохранения Украины, сообщил на брифинге во вторник глава ведомства Максим Степанов.
По последним данным минздрава, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине составило 24340, всего умерли 727 людей, выздоровели 10078 человек.

"Вчера (в понедельник – ред.) в аппарате министерства был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

По его словам, сразу был установлен круг контактных лиц заболевшего работника и во вторник будет проведено их тестирование. "Какое-то количество (людей – ред.) будет отправлено на самоизоляцию", - сказал Степанов.
Глава минздрава отметил, что меры, которые будут приниматься в ведомстве, не будут отличаться от мер, которые принимаются в любом другом учреждении при выявлении коронавируса у сотрудников. "Все так, как было установлено в нашем алгоритме, как это происходит на любом предприятии или в любой другой организации", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Максим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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