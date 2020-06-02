Курс доллара впервые с марта упал ниже 69 рублей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рубль демонстрирует уверенный рост к главным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти, следует из данных . Рубль демонстрирует уверенный рост к главным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:02 (мск) опустился 22 копейки — до 68,9 рубля (впервые с начала марта), евро — на 30 копеек, до 76,65 рубля.

Российский рынок акций также укрепляется: индекс Мосбиржи рос на 0,25% — до 2757,04 пункта, индекс РТС — на 0,91%, до 1258,95 пункта.

Стоимость североморской смеси марки Brent с поставками в августе поднялась на 1,17% — до 38,88 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI с утра дорожали на 0,56% — до 35,64 доллара за баррель. Эксперты объясняют это надеждами на продление существующих ограничений по добыче нефти ОПЕК+.

Ситуация с ценами на нефть и курсами валют

Давление на мировые рынки продолжает оказывать пандемия коронавируса, а также напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем . Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки, заключенной в апреле, в режиме видеоконференции. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание на 4 июня. Перед этим пройдет заседание министерского мониторингового комитета организации.