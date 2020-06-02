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2020-06-02T10:52
https://ria.ru/20200602/1572330049.html
Курс доллара впервые с марта упал ниже 69 рублей
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РИА Новости

Курс доллара впервые с марта упал ниже 69 рублей

10:07 02.06.2020 (обновлено: 10:52 02.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип доллара на табло пункта обмена валют
Логотип доллара на табло пункта обмена валют
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рубль демонстрирует уверенный рост к главным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:02 (мск) опустился 22 копейки — до 68,9 рубля (впервые с начала марта), евро — на 30 копеек, до 76,65 рубля.
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Российский рынок акций также укрепляется: индекс Мосбиржи рос на 0,25% — до 2757,04 пункта, индекс РТС — на 0,91%, до 1258,95 пункта.
Стоимость североморской смеси марки Brent с поставками в августе поднялась на 1,17% — до 38,88 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI с утра дорожали на 0,56% — до 35,64 доллара за баррель. Эксперты объясняют это надеждами на продление существующих ограничений по добыче нефти ОПЕК+.
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Ситуация с ценами на нефть и курсами валют

Давление на мировые рынки продолжает оказывать пандемия коронавируса, а также напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.
Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки, заключенной в апреле, в режиме видеоконференции. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание на 4 июня. Перед этим пройдет заседание министерского мониторингового комитета организации.
В начале марта, когда участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров, мировые котировки резко обрушились.
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Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+
106613315
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Динамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
Надо будет баксами закупиться. Щас обнуление проведут, и можно будет не париться с курсом рубля. А через месяц и режим домашнего ареста опять ужесточать начнут.
2 июня, 11:07
Станислав Попов
4301120
Ты не всё скопипастил - там ещё про хохлов что-то должно быть. Не халявничай.
2 июня, 11:08
Станислав Попов
1300014
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