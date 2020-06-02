Мурашко: все вернется в привычное русло, если будет лекарство от COVID-19

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все вернется в привычное русло, когда появится лекарство для лечения COVID-19 или вакцина, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло", - сказал Мурашко на онлайн-конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.