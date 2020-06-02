Мурашко: все вернется в привычное русло, если будет лекарство от COVID-19

"Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло", - сказал Мурашко на онлайн-конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".