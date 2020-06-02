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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:07
https://ria.ru/20200602/1572330024.html
Мурашко: все вернется в привычное русло, если будет лекарство от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1036x0_80_0_0_3fbf31cf735748b65beacebeca95a023.jpg
РИА Новости

Мурашко: все вернется в привычное русло, если будет лекарство от COVID-19

10:07 02.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все вернется в привычное русло, когда появится лекарство для лечения COVID-19 или вакцина, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло", - сказал Мурашко на онлайн-конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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