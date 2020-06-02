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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:04
https://ria.ru/20200602/1572329911.html
В Токио число новых случаев COVID-19 впервые с середины мая превысило 30
https://cdn23.img.ria.ru/images/156038/25/1560382520_0:215:2048:1367_1036x0_80_0_0_83145ae8926d5c3a12aa46961f1314ae.jpg
РИА Новости

В Токио число новых случаев COVID-19 впервые с середины мая превысило 30

10:04 02.06.2020
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© Depositphotos / beibaokeРайон Сибуя в Токио, Япония
Район Сибуя в Токио, Япония
© Depositphotos / beibaoke
Район Сибуя в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Токио впервые с 14 мая превысило 30 за сутки, сообщил телеканал NHK.
С середины мая максимальное число зарегистрированных новых случаев коронавирусной инфекции в японской столице составило 22 за сутки, а минимальное - 2-3. В последние два дня, 1 июня и 31 мая, - 13 и 5 случаев соответственно.
В Токио начали постепенно снимать различные виды ограничений. В понедельник начали работать школы, которые были закрыты с 3 марта. После двухмесячного перерыва, вызванного распространением корорнавирусной инфекции, в Токио открылся сад при императорском дворце, а также Национальный музей.
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На вечер понедельника в стране было выявлено 17 661 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, 911 человек скончались. Состояние 116 человек оценивалось как тяжелое. Выздоровели 15 156 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТокиоВ мире
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