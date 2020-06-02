В Токио число новых случаев COVID-19 впервые с середины мая превысило 30

ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Токио впервые с 14 мая превысило 30 за сутки, сообщил телеканал NHK

С середины мая максимальное число зарегистрированных новых случаев коронавирусной инфекции в японской столице составило 22 за сутки, а минимальное - 2-3. В последние два дня, 1 июня и 31 мая, - 13 и 5 случаев соответственно.

В Токио начали постепенно снимать различные виды ограничений. В понедельник начали работать школы, которые были закрыты с 3 марта. После двухмесячного перерыва, вызванного распространением корорнавирусной инфекции, в Токио открылся сад при императорском дворце, а также Национальный музей.

На вечер понедельника в стране было выявлено 17 661 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, 911 человек скончались. Состояние 116 человек оценивалось как тяжелое. Выздоровели 15 156 человек.