Более двух тысяч людей остались работать на Чаяндинском месторождении

ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Свыше 2 тысяч людей остались работать на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении Свыше 2 тысяч людей остались работать на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении Якутии , где снят режим карантина, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.

По его словам, за последние сутки в республике выявили 74 новых случая инфицирования COVID-19, что существенно меньше, чем в прошлые дни. В Якутске за сутки выявлено 67 больных коронавирусом.

"С 1 июня полностью снят режим карантина по Чаяндинскому месторождению . Больных там не осталось… За все время свыше 8 тысяч человек было вывезено авиакомпанией "Якутия" и "Газпром авиа" с Чаяндинского месторождения… Сейчас там осталось свыше 2 тысяч человек, которые на постоянной основе работают. Ну, и, согласно нормам, люди вылетают к себе домой на регулярных пассажирских рейсах", - рассказал Николаев.

Руководитель региона подчеркнул, что положительная динамика наблюдается по числу выздоровевших - за сутки выздоровело 37 человек, за весь период - 878 пациентов.

По данным оперштаба, 457 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении, 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

За сутки всеми лабораториями республики обработано 2040 тестов на коронавирус, в обсерваторах находится 777 человек.