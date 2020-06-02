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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:00
https://ria.ru/20200602/1572329649.html
Более двух тысяч людей остались работать на Чаяндинском месторождении
https://cdn25.img.ria.ru/images/101610/88/1016108890_0:146:3121:1902_1036x0_80_0_0_3b9b11b024afda6dfdb97a2e42b5e44b.jpg
РИА Новости

Более двух тысяч людей остались работать на Чаяндинском месторождении

10:00 02.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМесторождение
Месторождение
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Месторождение. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Свыше 2 тысяч людей остались работать на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении Якутии, где снят режим карантина, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По его словам, за последние сутки в республике выявили 74 новых случая инфицирования COVID-19, что существенно меньше, чем в прошлые дни. В Якутске за сутки выявлено 67 больных коронавирусом.
"С 1 июня полностью снят режим карантина по Чаяндинскому месторождению. Больных там не осталось… За все время свыше 8 тысяч человек было вывезено авиакомпанией "Якутия" и "Газпром авиа" с Чаяндинского месторождения… Сейчас там осталось свыше 2 тысяч человек, которые на постоянной основе работают. Ну, и, согласно нормам, люди вылетают к себе домой на регулярных пассажирских рейсах", - рассказал Николаев.
Руководитель региона подчеркнул, что положительная динамика наблюдается по числу выздоровевших - за сутки выздоровело 37 человек, за весь период - 878 пациентов.
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По данным оперштаба, 457 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении, 22 человека находятся в тяжелом состоянии.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 2040 тестов на коронавирус, в обсерваторах находится 777 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутск
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