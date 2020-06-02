СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области

Речь идет о статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Максимальная санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В конце прошлой недели из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста. Все железнодорожные перевозки остановили, велись ремонтные работы, но опора не выдержала.