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2020-06-02T11:20
https://ria.ru/20200602/1572329586.html
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области

09:59 02.06.2020 (обновлено: 11:20 02.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиОбрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения пролета железнодорожного моста на перегоне Выходной — Кола под Мурманском, сообщается на сайте СК.
Речь идет о статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Максимальная санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Часть железнодорожного моста, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, связывающая Мурманск с остальной Россией, обрушился накануне днем. При этом никто не пострадал.
В конце прошлой недели из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста. Все железнодорожные перевозки остановили, велись ремонтные работы, но опора не выдержала.
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
1 июня, 19:20
Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео
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Следственный комитет России (СК РФ)Мурманская областьПроисшествия
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