В Курске проверят данные о смерти студента после отказа в госпитализации

ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Следственные органы и комитет здравоохранения Следственные органы и комитет здравоохранения Курской области проводят проверку по сообщениям СМИ о том, что местный 21-летний студент умер после отказа ему в госпитализации.

Издание "Подъем" со ссылкой на друга умершего 21-летнего студента Курского государственного политехнического колледжа Влада Минакова сообщило, что молодой человек в первый раз обратился в областную клиническую больницу 23 мая с жалобами на боли в животе. Там его осмотрел дежурный врач, сделал УЗИ и выписал лекарства.

Лечение не помогало, и 27 мая Влад вызвал скорую помощь. Медики сказали ему продолжать прописанное лечение и, как заверяет друг Влада, убедили подписать отказ на госпитализацию. В ту же ночь студент скончался у себя в ванной.

"Комитет здравоохранения Курской области проводит проверку по появившимся сообщениям о смерти молодого человека из-за неоказания медицинской помощи", - говорится в официальном сообщении комитета, предоставленном СМИ.

Предварительно известно, отмечают власти, что 23 мая молодой человек вызвал скорую, которая доставила его в областную клиническую больницу. Там, как сообщил главный врач учреждения Дмитрий Поляков, было проведено комплексное клиническое, инструментальное и лабораторное обследование, установлен диагноз, назначено лечение.

"В экстренной хирургической помощи больной на момент обращения не нуждался. Вечером он снова вызвал скорую помощь, но, когда приехала бригада, отказался от госпитализации, отметив, что чувствует себя лучше. Отказ от госпитализации зафиксирован в карте", - говорится в сообщении.