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2020-06-02T09:57
https://ria.ru/20200602/1572329480.html
Двух россиян вывезли из Мадагаскара на родину, заявил посол
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РИА Новости

Двух россиян вывезли из Мадагаскара на родину, заявил посол

09:57 02.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Двух российских граждан вывезли из Мадагаскара на родину в понедельник, сообщил посол РФ в Республике Мадагаскар Станислав Ахмедов.
"01.06.20 г. при активном содействии посольства Франции на Мадагаскаре отправили двух российских граждан на родину через Париж и Минск. Признательны французским коллегам за участие", - говорится в сообщении дипломата в Twitter.
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