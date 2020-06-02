Подмосковные врачи вылечили от COVID-19 более 8,8 тысячи человек

"В Московской области еще 324 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 8809 человек", - говорится в сообщении.