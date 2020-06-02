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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:55
https://ria.ru/20200602/1572329429.html
Подмосковные врачи вылечили от COVID-19 более 8,8 тысячи человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

Подмосковные врачи вылечили от COVID-19 более 8,8 тысячи человек

09:55 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 8,8 тысячи пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В Московской области еще 324 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 8809 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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