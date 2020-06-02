На Тайване начнут производить экспресс-тесты на коронавирус

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компании Компании Тайваня начнут производство экспресс-тестов для выявления COVID-19 , которые могут показать результат за 15 минут, сообщило Международное радио Тайваня (МРТ).

По данным МРТ, тайваньский государственный исследовательский институт здравоохранения подписал соглашение по передаче соответствующей технологии производства экспресс-тестов, теперь производством по данной технологии займутся пять местных производителей.

Отмечается, что экспресс-тесты для обнаружения COVID-19 были разработаны ранее в этом году. Сообщается, что точность тестов составляет 70%. Ожидается, что тесты поступят в продажу до конца 2020 года.

По данным местных властей, с начала пандемии на острове были зафиксированы 443 случая заражения COVID-19. При этом ранее на Тайване не было зафиксировано ни одного нового заражения в течение 50 дней.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.