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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:52
https://ria.ru/20200602/1572329335.html
На Тайване начнут производить экспресс-тесты на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

На Тайване начнут производить экспресс-тесты на коронавирус

09:52 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компании Тайваня начнут производство экспресс-тестов для выявления COVID-19, которые могут показать результат за 15 минут, сообщило Международное радио Тайваня (МРТ).
По данным МРТ, тайваньский государственный исследовательский институт здравоохранения подписал соглашение по передаче соответствующей технологии производства экспресс-тестов, теперь производством по данной технологии займутся пять местных производителей.
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Отмечается, что экспресс-тесты для обнаружения COVID-19 были разработаны ранее в этом году. Сообщается, что точность тестов составляет 70%. Ожидается, что тесты поступят в продажу до конца 2020 года.
По данным местных властей, с начала пандемии на острове были зафиксированы 443 случая заражения COVID-19. При этом ранее на Тайване не было зафиксировано ни одного нового заражения в течение 50 дней.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГоминьданВОЗТайваньКитайВ мире
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