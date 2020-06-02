В Подмосковье посадили аферистов, укравших почти миллиард рублей

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Подмосковье посадили налоговых аферистов, укравших из бюджета почти 1 миллиард рублей, деньги удалось вернуть в казну, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

"Пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации : Барченкова Д.А. (организатор преступления), Езеокана Ф. и Шкурихиной Т.Б., которые осуществили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения НДС", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Барченков предоставлял в налоговые органы Подмосковья сфальсифицированные документы, дающие право на получение 987 миллионов рублей в качестве возмещения НДС.

"Приговором Щелковского городского суда Московской области указанные лица признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере… и приговорены к различным срокам лишения свободы", - говорится в релизе.

Там уточняется, что Барченков получил 14 лет колонии общего режима.