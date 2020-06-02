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2020-06-02T10:05
https://ria.ru/20200602/1572329328.html
В Подмосковье посадили аферистов, укравших почти миллиард рублей
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РИА Новости

В Подмосковье посадили аферистов, укравших почти миллиард рублей

10:05 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Подмосковье посадили налоговых аферистов, укравших из бюджета почти 1 миллиард рублей, деньги удалось вернуть в казну, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
"Пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации: Барченкова Д.А. (организатор преступления), Езеокана Ф. и Шкурихиной Т.Б., которые осуществили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения НДС", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Барченков предоставлял в налоговые органы Подмосковья сфальсифицированные документы, дающие право на получение 987 миллионов рублей в качестве возмещения НДС.
"Приговором Щелковского городского суда Московской области указанные лица признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере… и приговорены к различным срокам лишения свободы", - говорится в релизе.
Сотрудник полиции
14 мая, 11:24
В Москве аферист украл 23 миллиона рублей под предлогом продажи масок
Там уточняется, что Барченков получил 14 лет колонии общего режима.
"Во взаимодействии с налоговыми органами Московской области похищенные Барченковым Д.А. денежные средства возвращены в бюджет Российской Федерации. Приговор вступил в законную силу", - добавляется в сообщении.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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