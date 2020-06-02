Тайвань может ослабить карантинные меры для иностранных туристов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти острова Тайвань планируют ослабить карантинные меры для иностранных туристов с учетом ситуации в стране, откуда они прибыли, сообщило Международное радио Тайваня (МРТ).
Как заявил представитель тайваньского центрального противоэпидемического командного пункта Чжуан Жэньсян, Тайвань при ослаблении карантинных мер, в частности, учтет число подтвержденных в этих странах за последние две недели случаев, число прошедших тестирование на COVID-19, а также прозрачность статистики в той или иной стране. По его словам, власти Тайваня в будущем разделять страны мира на несколько категорий.
"К примеру, прибывшим из стран одной категории можно только следить за состоянием здоровья после приезда на Тайвань. К числу этих стран можно отнести Новую Зеландию и Палау, так как в них очень мало больных. Во второй категории – страны с низким риском, к ним можно отнести Вьетнам и Бруней. Прибывшим из этих стран нужно будет провести под карантином пять дней. А Япония, Австралия и Таиланд – страны, которые войдут в категорию с новым уровнем противоэпидемических мер", - приводит МРТ слова Чжуан Жэньсяна.
По данным местных властей, с начала пандемии на острове были зафиксированы 443 случая заражения COVID-19. При этом ранее на Тайване не было зафиксировано ни одного нового заражения в течение 50 дней.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
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