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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:15
https://ria.ru/20200602/1572329181.html
Тайвань может ослабить карантинные меры для иностранных туристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564124536_0:183:2999:1870_1036x0_80_0_0_7344b31d2ca99077a499dd646090c885.jpg
РИА Новости

Тайвань может ослабить карантинные меры для иностранных туристов

09:50 02.06.2020 (обновлено: 10:15 02.06.2020)
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти острова Тайвань планируют ослабить карантинные меры для иностранных туристов с учетом ситуации в стране, откуда они прибыли, сообщило Международное радио Тайваня (МРТ).
Как заявил представитель тайваньского центрального противоэпидемического командного пункта Чжуан Жэньсян, Тайвань при ослаблении карантинных мер, в частности, учтет число подтвержденных в этих странах за последние две недели случаев, число прошедших тестирование на COVID-19, а также прозрачность статистики в той или иной стране. По его словам, власти Тайваня в будущем разделять страны мира на несколько категорий.
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"К примеру, прибывшим из стран одной категории можно только следить за состоянием здоровья после приезда на Тайвань. К числу этих стран можно отнести Новую Зеландию и Палау, так как в них очень мало больных. Во второй категории – страны с низким риском, к ним можно отнести Вьетнам и Бруней. Прибывшим из этих стран нужно будет провести под карантином пять дней. А Япония, Австралия и Таиланд – страны, которые войдут в категорию с новым уровнем противоэпидемических мер", - приводит МРТ слова Чжуан Жэньсяна.
По данным местных властей, с начала пандемии на острове были зафиксированы 443 случая заражения COVID-19. При этом ранее на Тайване не было зафиксировано ни одного нового заражения в течение 50 дней.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ГоминьданВОЗТайваньВьетнамЯпонияПалауВ мире
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