Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T09:46
https://ria.ru/20200602/1572329024.html
В Новосибирске уволенная из-за штрафов сотрудница полиции подала в суд
https://cdn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1036x0_80_0_0_6fd903b799e71f0fb003cd6ae18332b2.jpg
РИА Новости

В Новосибирске уволенная из-за штрафов сотрудница полиции подала в суд

09:46 02.06.2020
3694
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Статуи Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 июн – РИА Новости. Уволенная в Новосибирске после скандала бывшая сотрудница полиции, требовавшая от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, через суд требует восстановить ее на службе.
"В суд поступило исковое заявление о восстановлении на работе бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Новосибирску", - сообщается во вторник на сайте Калининского райсуда Новосибирска.
Полицейский
30 апреля, 16:02Распространение нового коронавируса
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В суде пояснили, что 1 июня поступило исковое заявление Елены Устиновой к МВД России и Минфину РФ, в котором она просит признать незаконным ее увольнение из органов внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, а также взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
В апреле в соцсетях были опубликованы голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых якобы начальник службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам составлять "по 8-10 протоколов" за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции для предоставления отчета начальству. В аудиозаписи говорилось, что оформлять якобы нужно "всех поголовно", кроме женщин с колясками и стариков, а если нужное количество протоколов к определенному времени не будет, рабочий день будет продлен.
В конце апреля в ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что по результатам проведенной служебной проверки было принято решение об увольнении сотрудницы со службы в органах внутренних дел РФ "за нарушение требований законодательства РФ" и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности ее непосредственных руководителей.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
52011517
Обсудить 2
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГУМВДНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
В Курске проверят данные о смерти студента после отказа в госпитализации
Российские рубли
РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Статуя Фемиды в суде
В Подмосковье посадили аферистов, укравших почти миллиард рублей
Быстрое питание
Суд обязал Роспатент зарегистрировать бренд "Доширак" как общеизвестный
Полиция и спасатели на перекрестке у здания федерального суда в Лас-Вегасе
СМИ: в Лас-Вегасе полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств
Долгожитель Думитру Команеску
Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Новосибирской области выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Почти 40 кораблей Черноморского флота вышли на учения
Логотип мессенджера WhatsApp
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Поджог автомобилей на стоянке автосалона в Кургане. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
Лента новостейМолния