В Новосибирске уволенная из-за штрафов сотрудница полиции подала в суд

"В суд поступило исковое заявление о восстановлении на работе бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Новосибирску", - сообщается во вторник на сайте Калининского райсуда Новосибирска.

В суде пояснили, что 1 июня поступило исковое заявление Елены Устиновой к МВД России и Минфину РФ, в котором она просит признать незаконным ее увольнение из органов внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, а также взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

В апреле в соцсетях были опубликованы голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых якобы начальник службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам составлять "по 8-10 протоколов" за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции для предоставления отчета начальству. В аудиозаписи говорилось, что оформлять якобы нужно "всех поголовно", кроме женщин с колясками и стариков, а если нужное количество протоколов к определенному времени не будет, рабочий день будет продлен.