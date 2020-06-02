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2020-06-02T09:45
https://ria.ru/20200602/1572328993.html
В ДНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
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РИА Новости

В ДНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков

09:45 02.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки не зафиксировано, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили об отсутствии нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Алексей Резников
Вчера, 01:31
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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