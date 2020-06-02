В ДНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков

Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки не зафиксировано, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В понедельник в ДНР сообщили об отсутствии нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.