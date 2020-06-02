Возвращение на пепелище, или Судьбы предпринимателей в Миннеаполисе

Здание, пострадавшее после беспорядков на Лейк-стрит в Миннеаполисе

МИННЕАПОЛИС (США), 2 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Надпись с именем Джорджа Флойда с трудом поддается щетке, которой миниатюрная девушка с видимым усилием трет коричневую неровную поверхность стены. В воздухе стоит запах растворителя. Краска, въевшаяся в шершавую плиту, отходит плохо, однако буквы постепенно размываются. Это первый признак того, что события последних дней в Миннеаполисе начинают превращаться в историю. Превращению помогают десятки молодых ребят.

На улице Лейк-стрит, которая напоминает разбомбленный городок, избавляются от следов торжества вандалов. В понедельник сюда потянулись владельцы сожженных дотла зданий и бизнесов - некоторые впервые увидели, что осталось от их дела.

Сейф цел

"А сейф цел?" - интересуется у собеседника высокий сухопарый мужчина в шортах, сланцах и белой футболе с дыркой на левом плече. Они стоят перед большим пепелищем.

"Сейф-то, наверное, цел. А вот содержимое - не знаю. Мало ли, за чем они шли", - отвечает тот. Он представитель фирмы, занимающейся сейфами.

Мужчину в сланцах зовут Грег Дэниел, он владелец сгоревшего дотла большого одноэтажного здания. В нем были ломбард и пункт выдачи займов. Здание - его, бизнес - арендатора. От здания остались три стены в непонятном пока состоянии. От бизнеса - только угли. Последствия поджога мужчина видит впервые.

"Мы это отстроим заново. Если основание нормальное, мы его оставим и используем, но это пусть строители решают. А сейчас мы все это расчистим, вывезем отсюда", - говорит он.

Грег говорит о предстоящих работах и расходах спокойно: объект был застрахован. Всего у него пять зданий в городе, два из которых сожжены, все - разграблены.

Арендатор к нему тоже вернется и, уверяет Грег, хочет сделать это как можно скорее. Это крупная сеть ломбардов из Техаса. "Это действительно хороший ломбард. Если честно, уверен, что людям тут он сейчас нужен больше, чем когда-либо", - говорит он.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Люди закрашивают граффити на стене здания после беспорядков на Лейк-стрит в Миннеаполисе © РИА Новости / Михаил Тургиев Люди закрашивают граффити на стене здания после беспорядков на Лейк-стрит в Миннеаполисе

На строительство, по его прикидкам, уйдет около года. При этом Грег поддерживает требования о свершении правосудия над полицейским, который стоял на шее Джорджа Флойда при задержании. Но за проделанное со зданиями, признается их владелец, у него на протестующих зуб.

"Пятнадцать человек теперь без работы. Тысячи клиентов, которые не получают услуги. Причин делать это не было никаких, я считаю", - поясняет мужчина.

После этого он садится в свою Audi S7 и уезжает с подрядчиками по расчистке завалов смотреть вторую точку.

Жизни не жалко

Без работы остались и пара десятков сотрудников ресторана бангладешской кухни в переулочке на другой стороне улицы. Пятеро из них собрались перед местом, которое еще недавно их кормило. Теперь там яма с обгоревшими обломками.

Один из них - шеф-повар. Ему уже 80 лет. Он стоит молча и одну за другой курит сигареты. Этот ресторан был делом его жизни, рассказал один из собравшихся.

Ресторан простоял тут 12 лет и постоянно помогал местным: обустраивали территорию, бесплатно кормили бездомных, мог даже трудоустроить оказавшихся в сложной ситуации, перебивая друг друга, рассказывают сотрудники.

"Я был бездомным", - подтверждает молодой мужчина по имени Эрин. В ресторане он прошел путь до менеджера.

Что теперь делать, они пока не представляют. Пока непонятно, покрывала ли все произошедшее страховка. У многих тут ее не было на случай погромов - никто не ожидал, что такое возможно в этом городе.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Люди закрашивают граффити на стене здания после беспорядков на Лейк-стрит в Миннеаполисе © РИА Новости / Михаил Тургиев Люди закрашивают граффити на стене здания после беспорядков на Лейк-стрит в Миннеаполисе

"Мы его отстроим, если даже на это потребуется остаток нашей жизни. Сто процентов", - горячо говорит высокий белый мужчина средних лет по имени Джон. По его словам, люди уже сами звонят и предлагают средства на восстановление.

Внутренняя сторона правого предплечья Джона полностью обожжена. Когда он пытался потушить коктейль Молотова в окне дома напротив, молодой белый парень кинул второй прямо рядом с ним. Он также рассказывает, как сквозь дым вытащил женщину без сознания со второго этажа соседнего дома, от которого теперь остались только стены.

Перед остовом дома в понедельник выставили большой экскаватор - для сноса. Этот дом и соседние здания, по словам Эрина, исторические, одни из старейших в штате Миннесота

Профессиональная бомба

Когда происходили поджоги в минувший четверг, мужчины пытались защищать и ресторан, и улицу, но ничего не вышло. Два дня до этого они вообще боялись выходить сюда.

"Это была зона боевых действий. Их невозможно было остановить, потому что они собирались сделать это, несмотря ни на что. Они даже бомбы подкладывали. У нас есть доказательства", - рассказывает Джон.

При этих словах стоящий рядом с ним смуглый молодой человек по имени Риз достает мобильный телефон и показывает фотографию. На ней - массивное устройство: две больших примерно трехлитровых пластиковых емкости с жидкостью, между которыми пара белых цилиндров, все это опутано проводами.

Эту конструкцию, по его словам, обнаружил друг одного из прихожан его церкви в своей автомастерской, когда пришел проверить, все ли там в порядке. Автомастерская находится чуть дальше на этой улице.

"Это самодельная бомба. Но сделана она профессионально. Вопрос в том, сколько еще было заложено и не сдетонировало", - говорит Риз.

Постоянный клиент

Едва ли не единственное уцелевшее в этой части Лейк-стрит двухэтажное здание стоит наискосок через дорогу. Именно его спасал Джон от пожара. Сегодня двери на первом этаже открыты. Судя по вывеске, там ресторан японской кухни. Несколько человек выносят вещи наружу. Это семейный бизнес пожилой пары: Джона (70 лет) и Мидори (59 лет) Фоулер. Они тоже помогают. На голове женщины - налобный фонарик. В здании с заколоченными окнами темно, нет электричества.

"Они разграбили его. Они украли пиво, вино, сакэ и просто уничтожили интерьер. Это происходило в среду, четверг и пятницу", - рассказывает Джон. Время от времени он поправляет постоянно сползающую с носа тканевую маску.

Сохранить здание помогли соседи. Знакомые и незнакомые, они вставали на его защиту. Кто-то ночевал внутри, кто-то стоял снаружи. "У нас есть постоянный клиент - он тут всю ночь сидел", - добавляет Мидори.

Некоторых защитников полицейские, не разобравшись, арестовали, говорят они.

"Мы солидарны с Джорджем Флойдом. У нас вот тут есть небольшая надпись", - мужчина показывает на наружную часть двери со словами "Правосудие для Джорджа Флойда". "Но некоторых это не останавливало", - говорит он.

Страховка не работает

Будущее их бизнеса пока неясно. С одной из сторон здания полностью выгорело примыкающее к нему помещение. Это могло повлиять на их общую стену.

"Если здание окажется безопасным, может, мы и можем въехать обратно. Но наша страховка не покрывает беспорядки. Мы начали кампании по сбору средств, и в зависимости от того, сколько мы соберем, мы, может быть, сможем открыться снова. Но потом у нас будет пустыня", - говорит Джон.

По его словам, они еще будут обсуждать с местным сообществом, готовы ли люди снова к ним ходить. Сейчас надо все вычистить, отремонтировать электричество и систему вентиляции, которые пострадали при пожаре. Сколько это будет стоить, они пока не знают. Большую часть мебели им удалось вывезти и спасти. С учетом этого стоимость возвращения Джон оценивает в 60-90 тысяч долларов. Сбор средств пока принес чуть более 15 тысяч долларов. Не исключено, что что-то еще даст совет улицы, который уже собрал миллион долларов пожертвований, добавляет мужчина.

На Лейк-стрит они работают уже 17 лет, из них 11 - в этом здании.

Хотя перспективы для многих на этой улице не ясны, город в целом приходит в себя. То, через что прошел Миннеаполис, сейчас повторяется во многих городах США . Здесь же сообщения об этом теперь смотрят по телевизору.