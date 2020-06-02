В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств

К этому он привлек начальника отдела УЭБ. Тот написал рапорты с ложными данными об установленных им свидетелях по делу и их показаниях. На основании этих рапортов следователь написал фиктивные протоколы о причастности к преступлению двух местных жителей, и их незаконно задержали.