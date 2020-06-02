В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников астраханского МВД, подозреваемых в фальсификации доказательств, сообщает областное управление Следственного комитета.
Речь идет о начальнике отдела № 3 управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Астраханской области и следователе отделения по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики УМВД по Астрахани. Обоих подозревают по статье "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности и пособничество, незаконное задержание".
По версии СК, следователь решил сфальсифицировать доказательства по делу о мошенничестве, чтобы оказать психологическое воздействие на предполагаемого подозреваемого и других фигурантов.
К этому он привлек начальника отдела УЭБ. Тот написал рапорты с ложными данными об установленных им свидетелях по делу и их показаниях. На основании этих рапортов следователь написал фиктивные протоколы о причастности к преступлению двух местных жителей, и их незаконно задержали.
Выявить фальсификацию удалось при взаимодействии главка СК с региональной прокуратурой и УФСБ.
Управление МВД организовало служебную проверку в отношении двух полицейских. Если их вина подтвердится, их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.