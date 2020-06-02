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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:38
https://ria.ru/20200602/1572328488.html
В России провели более 11,1 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В России провели более 11,1 миллиона тестов на коронавирус

09:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 11,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 304 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 11,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 304 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 228 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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