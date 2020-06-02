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В Беломорске осенью откроют музей Карельского фронта
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РИА Новости

В Беломорске осенью откроют музей Карельского фронта

09:33 02.06.2020
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© РИА Новости / Фотохост ШОСРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев
© РИА Новости / Фотохост ШОС
Рашид Нургалиев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Открытие музея Карельского фронта в городе Беломорске состоится осенью нынешнего года, сообщил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
"Здание штаба Карельского фронта сохранилось, но требует серьезной реконструкции. Одновременно со строительными работами формируются фонды нового музея, который откроется осенью 2020 года", - сказал Нургалиев.
По его словам, основу музея составят экспонаты, отобранные из фондов Национального музея Карелии, а также предоставленные поисковыми организациями.
"Будет широко представлено военное обмундирование, макеты оружия и знамена, документальный и фотофонд военного времени. Кроме того, планируется, что Минобороны России предоставит военную технику, прошедшую процедуру демилитаризации", - добавил Нургалиев.
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Карельский фронт был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны. Фронт действовал на наиболее сложном по природно-климатическим условиям северном театре военных действий. Он был образован 23 августа 1941 года и просуществовал по 15 ноября 1944 года. Сдержав в 1941 году натиск финской армии и немецкой армии "Норвегия", стремившихся захватить Кольский полуостров и советскую Карелию, фронт стабилизировался до июня 1944 года, обеспечивая безопасность Мурманска и Обозерской железной дороги.
На параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве сводный полк Карельского фронта шел первым. С тех пор традиционно на парадах 9 мая знамя Карельского фронта несут первым среди знамен фронтов.
Музей Карельского фронта создается по решению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Столетний юбилей Карелии будет отмечаться 8 июня.
Государственная комиссия была образована указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.
Комиссию возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В работе комиссии задействованы органы государственной власти Карелии, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных компаний и корпораций, а также организаций разных форм собственности. Нургалиев в составе комиссии возглавляет рабочую группу по развитию моногородов.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинРашид НургалиевМоскваБеломорскМурманскНиколай ПатрушевОбщество
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