В Беломорске осенью откроют музей Карельского фронта

"Здание штаба Карельского фронта сохранилось, но требует серьезной реконструкции. Одновременно со строительными работами формируются фонды нового музея, который откроется осенью 2020 года", - сказал Нургалиев.

По его словам, основу музея составят экспонаты, отобранные из фондов Национального музея Карелии, а также предоставленные поисковыми организациями.

"Будет широко представлено военное обмундирование, макеты оружия и знамена, документальный и фотофонд военного времени. Кроме того, планируется, что Минобороны России предоставит военную технику, прошедшую процедуру демилитаризации", - добавил Нургалиев.