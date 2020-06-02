Премьер Австралии принял приглашение Трампа участвовать в саммите G7

Согласно заявлению, в ходе телефонного разговора Трамп пригласил австралийского премьера принять участие в саммите. В прошлом году Австралия тоже принимала участие в саммите G7 по приглашению французской стороны.

Как сообщили в офисе Моррисона, участие Австралии в саммите такого формата второй год подряд даст стране еще одну значительную возможность для продвижения ее интересов "во время крайне нестабильных времен в мировой экономике".

Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию с протестами в США и принимаемые меры по ее мирному урегулированию.