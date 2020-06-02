Премьер Австралии принял приглашение Трампа участвовать в саммите G7

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G7, сообщает газета Australian со ссылкой на заявление офиса австралийского премьера.
Согласно заявлению, в ходе телефонного разговора Трамп пригласил австралийского премьера принять участие в саммите. В прошлом году Австралия тоже принимала участие в саммите G7 по приглашению французской стороны.
Как сообщили в офисе Моррисона, участие Австралии в саммите такого формата второй год подряд даст стране еще одну значительную возможность для продвижения ее интересов "во время крайне нестабильных времен в мировой экономике".
Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию с протестами в США и принимаемые меры по ее мирному урегулированию.
Пресс-служба Кремля ранее в понедельник сообщила, что Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея. Ранее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая". -0-