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2020-06-02T09:27
https://ria.ru/20200602/1572328084.html
Премьер Австралии принял приглашение Трампа участвовать в саммите G7
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РИА Новости

Премьер Австралии принял приглашение Трампа участвовать в саммите G7

09:27 02.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G7, сообщает газета Australian со ссылкой на заявление офиса австралийского премьера.
Согласно заявлению, в ходе телефонного разговора Трамп пригласил австралийского премьера принять участие в саммите. В прошлом году Австралия тоже принимала участие в саммите G7 по приглашению французской стороны.
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Как сообщили в офисе Моррисона, участие Австралии в саммите такого формата второй год подряд даст стране еще одну значительную возможность для продвижения ее интересов "во время крайне нестабильных времен в мировой экономике".
Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию с протестами в США и принимаемые меры по ее мирному урегулированию. 
Пресс-служба Кремля ранее в понедельник сообщила, что Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея. Ранее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая". -0-
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Скотт МоррисонG7Дональд ТрампВладимир ПутинАвстралияСШАВ мире
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