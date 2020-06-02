В ЛНР не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Медики не выявили в самопровозглашенной Луганской народной республике новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 1 июня в республике были выявлены 419 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям, 1 июня выявлено 0 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
В минздраве уточнили, что за минувшие сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" выписали пятнадцать человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.