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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:28
https://ria.ru/20200602/1572328042.html
В ЛНР не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303663_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_0a6b10190fc0531c3fdba2bc5bb81e24.jpg
РИА Новости

В ЛНР не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки

09:28 02.06.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Медики не выявили в самопровозглашенной Луганской народной республике новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 1 июня в республике были выявлены 419 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям, 1 июня выявлено 0 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
В минздраве уточнили, что за минувшие сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" выписали пятнадцать человек.
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1 июня, 15:20Распространение нового коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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