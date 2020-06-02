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2020-06-02T09:27
https://ria.ru/20200602/1572327974.html
Почти 40 кораблей Черноморского флота вышли на учения
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РИА Новости

Почти 40 кораблей Черноморского флота вышли на учения

09:25 02.06.2020 (обновлено: 09:27 02.06.2020)
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© РИА Новости / Василий БатановКорабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Черноморский флот начал учения, в которых участвуют 37 кораблей и судов, планируются ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщили во вторник в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Тридцать семь надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота вышли в морские полигоны для проведения комплекса корабельных учений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи уже отработали экстренное приготовление к бою и походу. Также запланированы одиночные и совместные артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.
"Помимо выполнения боевых задач моряки отработают элементы морской подготовки, в том числе совместное плавание и маневрирования в различных строях и ордерах, и другие задачи по предназначению в соответствии с курсом подготовки кораблей Военно-морского флота", - говорится в сообщении.
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РоссияЧерноморский флот ВМФ РоссииБезопасность
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