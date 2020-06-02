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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:24
https://ria.ru/20200602/1572327944.html
В московском центре "Вороновское" лечатся почти 230 человек с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469288_91:0:2827:1539_1036x0_80_0_0_035a7ee1b9f0c0ec88ca059b2bc68ef3.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся почти 230 человек с COVID-19

09:24 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 228 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 2 июня состоит на лечении 228 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 228, подтверждённых с COVID – 228, с кислородной поддержкой – 149, на ИВЛ – 16", - написал он в Facebook.

Главврач отметил, что за сутки в "Вороновское" поступили 30 пациентов, выписаны 20.
"Умерла женщина в возрасте 70 лет с положительным COVID-19", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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