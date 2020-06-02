В московском центре "Вороновское" лечатся почти 230 человек с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 2 июня состоит на лечении 228 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 228, подтверждённых с COVID – 228, с кислородной поддержкой – 149, на ИВЛ – 16", - написал он в Facebook.