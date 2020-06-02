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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:19
https://ria.ru/20200602/1572327601.html
Число умерших пациентов с коронавирусом в Киеве возросло до 69
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_f7af6f2647ae5c08be6be6475b76dd9b.jpg
РИА Новости

Число умерших пациентов с коронавирусом в Киеве возросло до 69

09:19 02.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Киеве за сутки выросло на 28, до 3071, еще один человек умер, всего зарегистрировано 69 летальных случаев, сообщил во вторник мэр города Виталий Кличко.
"Число жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Из них пять медиков. Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко в Telegram.
По его словам, за сутки в Киеве выздоровели 64 человека, всего от коронавируса вылечились 718 жителей украинской столицы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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