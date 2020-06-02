Число умерших пациентов с коронавирусом в Киеве возросло до 69

"Число жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Из них пять медиков. Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко в Telegram.