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В России в 2019 году выполнили почти 80 тысяч процедур ЭКО
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РИА Новости

В России в 2019 году выполнили почти 80 тысяч процедур ЭКО

09:17 02.06.2020 (обновлено: 09:44 02.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 80 тысяч циклов процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) было выполнено в России в 2019 году за счет базовой программы ОМС, это на 15% выше, чем годом ранее, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В 2019 году циклов ЭКО было выполнено почти 80 тысяч за счет средств базовой программы ОМС, это фактически на 15% больше, чем в предыдущем году", - сказал Мурашко на онлайн-конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что в России удалось минимизировать сроки ожидания для пациентов, которые планируют получить данную медицинскую услугу.
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