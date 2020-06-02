В России в 2019 году выполнили почти 80 тысяч процедур ЭКО

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 80 тысяч циклов процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) было выполнено в России в 2019 году за счет базовой программы ОМС, это на 15% выше, чем годом ранее, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В 2019 году циклов ЭКО было выполнено почти 80 тысяч за счет средств базовой программы ОМС, это фактически на 15% больше, чем в предыдущем году", - сказал Мурашко на онлайн-конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что в России удалось минимизировать сроки ожидания для пациентов, которые планируют получить данную медицинскую услугу.