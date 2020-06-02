Запасы необходимых товаров у ретейлеров будут снижаться, заявил Мантуров

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

"Если мы говорим, например, про продукты питания - вы помните, что в течение десяти дней в середине марта сметалось все, но при этом наша система торговли выдержала это испытание. Если мы изначально предполагали, что традиционные складские запасы в логистических центрах будут обеспечены на 21 день и этого хватит, то эти 21 день улетучились практически за два дня, поэтому мы тут же перешли на формат 60-дневных запасов", - сказал Мантуров.

"Сейчас мы ежедневно сводим данные в нашем информационном центре, понимаем, на сколько компании обеспечены запасами - по некоторым позициям это от двух до четырех месяцев, то есть коллеги даже чуть-чуть перестарались - речь идет о товарах длительного хранения", - добавил министр. Постоянно пополняются и запасы товаров с меньшим сроком хранения - например, мясной продукции, овощей.

В то же время, указал глава Минпромторга, поддержание подобного уровня запасов отвлекает оборотные средства компании. С другой стороны, продолжил Мантуров, количество визитов покупателей в магазины значительно снизилось по сравнению с мартом, когда наблюдался ажиотажный спрос, однако вырос средний чек покупок.

"То есть, человек приходит в магазин реже, но покупает больше, чем в то же время в прошлом году. Но мы исходим их того, что сформированные запасы будут постепенно снижаться, и мы вернемся к традиционной практике, которая была до этого. Очень на это рассчитываю, но пока мы не расслабляемся и будем снижать эти запасы постепенно", - сообщил министр.

Россияне в марте текущего года на фоне распространения коронавируса и ослабления рубля резко увеличили спрос на ряд товаров длительного хранения, в частности - на крупы, макароны, товары личной гигиены. К концу марта ажиотаж прекратился. При этом с введением режима самоизоляции в регионах поменялось и потребительское поведение: граждане стали реже ходить в магазины и больше покупать товары в интернете.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") ria.ru в среду, 3 июня, в 12.00 мск.