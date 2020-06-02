Мурашко подтвердил старт маркировки лекарств в России с 1 июля

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что система маркировки лекарств стартует в РФ с 1 июля.
С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности.
Между тем на прошлой неделе стало известно, что Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств. Это следует из документа Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу. Решение мотивируется тем, что "субъекты обращения препаратов" из-за сложной эпидемиологической ситуации не смогут подготовиться к введению маркировки.
"С 1 июля в Российской Федерации стартует система маркировки лекарственных препаратов", - сказал Мурашко на онлайн-конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".