В России за два месяца разработали почти 30 тест-систем на СOVID-19

"Мы буквально за 2 месяца выпустили, начиная от разработки тест-системы до постановки ее на промышленное производство и обеспечение лабораторными анализами непосредственно пациента, мы выпустили почти 30 продуктов. Это безусловный успех медицинской науки и промышленности России. С таким объёмом ранее, с такой скоростью прохождения мы не сталкивались", - сказал Мурашко на онлайн-конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".