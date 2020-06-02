Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:27
https://ria.ru/20200602/1572327503.html
В России за два месяца разработали почти 30 тест-систем на СOVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1036x0_80_0_0_3fbf31cf735748b65beacebeca95a023.jpg
РИА Новости

В России за два месяца разработали почти 30 тест-систем на СOVID-19

09:15 02.06.2020 (обновлено: 09:27 02.06.2020)
132
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 30 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции было выпущено за 2 месяца, с такой скоростью ранее подобные тесты не разрабатывались, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы буквально за 2 месяца выпустили, начиная от разработки тест-системы до постановки ее на промышленное производство и обеспечение лабораторными анализами непосредственно пациента, мы выпустили почти 30 продуктов. Это безусловный успех медицинской науки и промышленности России. С таким объёмом ранее, с такой скоростью прохождения мы не сталкивались", - сказал Мурашко на онлайн-конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
310002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Мантуров о задачах промышленности и торговли на первом этапе эпидемии
Мантуров оценил государственную поддержку россиян на фоне COVID-19
Адлерская ТЭС
В Сочи восстановили водоснабжение для 1,5 тысяч жителей
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В России провели более 11,1 миллиона тестов на коронавирус
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Мурашко подтвердил старт маркировки лекарств в России с 1 июля
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
В России в 2019 году выполнили почти 80 тысяч процедур ЭКО
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Воронежской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом
Обработка кварцевой лампой в помещении салона красоты
В Минздраве оценили эффективность кварцевых ламп в борьбе с COVID-19
Обработка воды ультрафиолетом
В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко: все вернется в привычное русло, если будет лекарство от COVID-19
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде впервые с 25 мая умер пациент с коронавирусом
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Удмуртии умер еще один пациент с коронавирусом
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Будем снижать постепенно – Мантуров о нормативном запасе продуктов
Запасы необходимых товаров у ретейлеров будут снижаться, заявил Мантуров
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин рассказал, как Москва смогла избежать худшего сценария с COVID-19
Врач за компьютером
ОНФ проверит доступность информационных технологий в сельских больницах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
Лента новостейМолния