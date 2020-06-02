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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:14
https://ria.ru/20200602/1572327456.html
В Воронежской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом

09:14 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 95, общее количество составило 2234, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 2 июня, официально подтверждено заражение 95 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2234 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1433 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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