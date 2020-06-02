В Воронежской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 95, общее количество составило 2234, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 2 июня, официально подтверждено заражение 95 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2234 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1433 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.