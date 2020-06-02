В Воронежской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом

"Во вторник, 2 июня, официально подтверждено заражение 95 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2234 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1433 человека.