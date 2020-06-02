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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:23
https://ria.ru/20200602/1572327405.html
Московские врачи вылечили от COVID-19 более 88 тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572191228_0:62:3072:1790_1036x0_80_0_0_ae201fe9495e00e8caab8a52515cd5f6.jpg
РИА Новости

Московские врачи вылечили от COVID-19 более 88 тысяч человек

09:23 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ещё 6030 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 88 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 6030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88269", - сказала Ракова.
Заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
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