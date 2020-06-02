Московские врачи вылечили от COVID-19 более 88 тысяч человек

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 6030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88269", - сказала Ракова.

Заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.