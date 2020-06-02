Московские врачи вылечили от COVID-19 более 88 тысяч человек

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ещё 6030 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 88 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 6030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88269", - сказала Ракова.
Заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.