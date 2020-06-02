В Сочи восстановили водоснабжение для 1,5 тысяч жителей

​В понедельник вечером произошла авария на водоводе диаметром 600 миллиметров на улице Гастелло в Адлерском районе Сочи. Она оставила без водоснабжения жителей домов на улицах Гастелло, Петрозаводская, Банановая, Соколиная, Дачная, Малиновая, Холмская, Славинская, Лазурная Долина, Пензенская, Херота, в переулках Изумрудный, Прибыльный. Подвоз воды осуществлялся двумя автоцистернами.

"В 08:30 2 июня в Адлере завершены аварийно-ремонтные работы на водоводе. Производится наполнение системы водоснабжения", - говорится в сообщении.

​Ранее сообщалось, что ремонтные работы продлятся до вечера вторника, но специалистам удалось завершить их раньше. В устранении аварии были заняты семь сотрудников водоканала и три единицы специальной техники.