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2020-06-02T09:11
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В Сочи восстановили водоснабжение для 1,5 тысяч жителей
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РИА Новости

В Сочи восстановили водоснабжение для 1,5 тысяч жителей

09:11 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАдлерская ТЭС
Адлерская ТЭС
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 2 июн - РИА Новости. Специалисты устранили аварию на водоводе в Адлерском районе Сочи, оставившую без воды около 1,5 тысяч жителей, сообщает МУП Сочи "Водоканал".
​В понедельник вечером произошла авария на водоводе диаметром 600 миллиметров на улице Гастелло в Адлерском районе Сочи. Она оставила без водоснабжения жителей домов на улицах Гастелло, Петрозаводская, Банановая, Соколиная, Дачная, Малиновая, Холмская, Славинская, Лазурная Долина, Пензенская, Херота, в переулках Изумрудный, Прибыльный. Подвоз воды осуществлялся двумя автоцистернами.
"В 08:30 2 июня в Адлере завершены аварийно-ремонтные работы на водоводе. Производится наполнение системы водоснабжения", - говорится в сообщении.
​Ранее сообщалось, что ремонтные работы продлятся до вечера вторника, но специалистам удалось завершить их раньше. В устранении аварии были заняты семь сотрудников водоканала и три единицы специальной техники.
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