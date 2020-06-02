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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:05
https://ria.ru/20200602/1572327263.html
В Удмуртии умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1036x0_80_0_0_741776a6e2397f67f456fea8cb85b27b.jpg
РИА Новости

В Удмуртии умер еще один пациент с коронавирусом

09:05 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
УФА, 2 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о гибели пожилого пациента с коронавирусом в регионе, он стал 19-й жертвой инфекции.
"На утро 2 июня в Удмуртии выявлено еще 53 случая коронавирусной инфекции. В числе заболевших трое детей до 14 лет, пять граждан старше 65 лет, шесть медицинских работников. Окончательно справились с болезнью и были выписаны еще 11 человек, к сожалению, один летальный случай - пациент 68 лет", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. Всего в республике диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 770 человек, 407 из них выздоровели.
Глава Удмуртии ранее заявлял, что Удмуртия не готова перейти ко второму этапу выхода из режима самоизоляции из-за роста числа заболевших и закрыл парки, скверы и зоопарк Ижевска. Если в начале мая в регионе выявляли от 7 до 14 заболевших, то к концу месяца число больных увеличилось до нескольких десятков за сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Ижевск
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