В Удмуртии умер еще один пациент с коронавирусом

УФА, 2 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о гибели пожилого пациента с коронавирусом в регионе, он стал 19-й жертвой инфекции.
"На утро 2 июня в Удмуртии выявлено еще 53 случая коронавирусной инфекции. В числе заболевших трое детей до 14 лет, пять граждан старше 65 лет, шесть медицинских работников. Окончательно справились с болезнью и были выписаны еще 11 человек, к сожалению, один летальный случай - пациент 68 лет", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. Всего в республике диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 770 человек, 407 из них выздоровели.
Глава Удмуртии ранее заявлял, что Удмуртия не готова перейти ко второму этапу выхода из режима самоизоляции из-за роста числа заболевших и закрыл парки, скверы и зоопарк Ижевска. Если в начале мая в регионе выявляли от 7 до 14 заболевших, то к концу месяца число больных увеличилось до нескольких десятков за сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.