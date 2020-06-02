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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:04
https://ria.ru/20200602/1572327156.html
В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением
https://cdn24.img.ria.ru/images/155903/71/1559037146_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f1e6504c9294729f4d558375e1d8749a.jpg
РИА Новости

В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением

09:04 02.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковОбработка воды ультрафиолетом
Обработка воды ультрафиолетом
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Обработка воды ультрафиолетом. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Безопасная для медиков и больных система дезинфекции помещений на основе ультрафиолетового излучения создана и внедрена в израильской клинике "Маяней а-Йешуа". Автор проекта, заведующий отделением клиники Борис Оркин рассказал РИА Новости о разработке, отметив, что правильно подобранная длина волны и рассчитанный компьютером алгоритм работы ламп позволяет уничтожить возбудитель COVID-19 в помещениях практически на 100%.
"Для меня важно не защищаться от болезни, а важно найти способ эту болезнь победить. То есть перейти от пассивной защиты, от обороны, к тому, что кажется, хотя бы эмоционально, нападением. Для меня задача была, конечно, внедрить это в больницах. Потому что было необходимо вернуть персоналу веру в то, что они делают, и делают это безопасно. Потому что одним из самых сильных эмоциональных потрясений было то, что люди в белых халатах боялись выполнять свои рабочие обязанности", - сказал Оркин РИА Новости.
Ультрафиолет для дезинфекции помещений использовался и раньше, однако традиционно применяемые лампы, по словам разработчика проекта, не безопасны, в том числе из-за выделяющегося при такой обработке озона. "Озон сам по себе является бесконечно опасным для больных, особенно для больных легочных, особенно для больных коронавирусом. Поэтому проблема заключалась в том, чтобы найти вот именно ту длину волны среди всего спектра ультрафиолета, которая не превращает кислород в озон", - заявил врач.
Клиника "Маяней а-Йешуа" стала первой, но не единственной в Израиле, где эта модель дезинфекции была внедрена. Генеральный директор больницы, один из создателей современной медицинской системы в стране профессор Моти Равид сообщил РИА Новости, что за все время пандемии в больнице не зафиксировано ни одного случая заражения пациента от медработника и больничного персонала от пациентов.
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"Новое в этой разработке то, что смогли запрограммировать длину волны, которая не вырабатывает озон. Озон - это газ, который не любят наши дыхательные пути", - сказал профессор Равид.
Именно по этой причине до сегодняшнего дня людям было запрещено находиться в дезинфицируемом ультрафиолетовыми лучами помещении. Благодаря новой разработке можно дезинфицировать помещения, когда больные находятся в палате.
"Конечно, все равно нужно быть осторожным, эти лучи не должны попадать в глаза. Но если в палате лежит больной, и над его кроватью повешена эта лампа, которую включают на полчаса в день, то вирусов и других бактерий в комнате значительно меньше. Мы провели исследование и поняли, что после включения и дезинфекции такой лампой на плоскостях не остается никаких бактерий. Они совершенно чистые", - отметил профессор Равид.
Система безопасной ультрафиолетовой дезинфекции позволила перепрофилировать ещё одну крупную израильскую больницу Ашарон. В марте клинику полностью отдали под лечение больных с коронавирусом, но сегодня она возвращается к плановой работе. Медикам потребовалось совсем немного времени для обработки помещений ультрафиолетом, сообщил РИА Новости административный директор больницы Алон Озери.
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"Наша больница полностью была переоборудована для больных коронавирусом. Ну сейчас, когда опасность миновала, нам нужно было возвращаться в обычную деятельность больницы. Для этого мы должны были полностью продезинфицировать все больничные помещения и особенно палаты, где лежали больные коронавирусом. Для этой цели мы заказали эти новые лампы, которые дезинфицируют помещения при помощи ультрафиолета", - рассказал Озери.
Такие лампы, по его словам, помогают уничтожить не только возбудитель коронавируса, но и другие болезнетворные вирусы и бактерии. "Мы можем дезинфицировать палаты, когда там находятся больные. Достаточно обычных очков или любой другой пластиковой защиты. Важно только, чтобы глаза были защищены. А когда больные выписываются, и мы хотим дезинфицировать палату, достаточно просто включить эту лампу на полчаса, и мы уверены в чистоте помещения", - отметил Озери.
Новая система дезинфекции применима и за пределами клинических центров. Как указывают разработчики, обработанные таким ультрафиолетом театральные залы, классы, рестораны и офисы можно даже не проветривать, поскольку в воздухе не будет токсичного озона.
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Использовать эту систему в таких учреждениях, как школы, детские сады, кинотеатры, по словам разработчиков, даже проще, чем в больницах, поскольку уровень инфицированности ниже. "Если в больнице возникает необходимость постоянно работать под ультрафиолетовым светом, то в общественных зданиях можно проводить дезинфекцию во время перерыва. Прозвенел звонок, дети выскочили играть в футбол, вернулись в чистые комнаты", - рассказал Оркин. По словам специалиста, ситуация после коронавируса потребует от людей привнести в свою жизнь новые меры безопасности, которые, вероятно, останутся надолго.
"При этом мы говорим не только про коронавирус - это вообще уменьшит заражение нашей среды, … в отличие, например, от химической обработки не остаётся токсических компонентов. Я ещё раз повторяю: озон токсичен для больных, для пожилых и для детей. Мир поменялся, он уже не будет прежним, а мы должны думать о том, как сделать его чище и безопасней", - заявил разработчик системы Оркин.
Уже сейчас разные гражданские объекты в Израиле, открывающиеся после смягчения норм карантина, ищут способы обезопасить своих клиентов и сотрудников. По словам разработчиков, их система уже внедряется в киносетях, учебных заведениях, в офисах, в транспортных компаниях Израиля и за его пределами.
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