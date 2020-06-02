В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Безопасная для медиков и больных система дезинфекции помещений на основе ультрафиолетового излучения создана и внедрена в израильской клинике "Маяней а-Йешуа". Автор проекта, заведующий отделением клиники Борис Оркин рассказал РИА Новости о разработке, отметив, что правильно подобранная длина волны и рассчитанный компьютером алгоритм работы ламп позволяет уничтожить возбудитель COVID-19 в помещениях практически на 100%.

"Для меня важно не защищаться от болезни, а важно найти способ эту болезнь победить. То есть перейти от пассивной защиты, от обороны, к тому, что кажется, хотя бы эмоционально, нападением. Для меня задача была, конечно, внедрить это в больницах. Потому что было необходимо вернуть персоналу веру в то, что они делают, и делают это безопасно. Потому что одним из самых сильных эмоциональных потрясений было то, что люди в белых халатах боялись выполнять свои рабочие обязанности", - сказал Оркин РИА Новости.

Ультрафиолет для дезинфекции помещений использовался и раньше, однако традиционно применяемые лампы, по словам разработчика проекта, не безопасны, в том числе из-за выделяющегося при такой обработке озона. "Озон сам по себе является бесконечно опасным для больных, особенно для больных легочных, особенно для больных коронавирусом. Поэтому проблема заключалась в том, чтобы найти вот именно ту длину волны среди всего спектра ультрафиолета, которая не превращает кислород в озон", - заявил врач.

Клиника "Маяней а-Йешуа" стала первой, но не единственной в Израиле, где эта модель дезинфекции была внедрена. Генеральный директор больницы, один из создателей современной медицинской системы в стране профессор Моти Равид сообщил РИА Новости, что за все время пандемии в больнице не зафиксировано ни одного случая заражения пациента от медработника и больничного персонала от пациентов.

"Новое в этой разработке то, что смогли запрограммировать длину волны, которая не вырабатывает озон. Озон - это газ, который не любят наши дыхательные пути", - сказал профессор Равид.

Именно по этой причине до сегодняшнего дня людям было запрещено находиться в дезинфицируемом ультрафиолетовыми лучами помещении. Благодаря новой разработке можно дезинфицировать помещения, когда больные находятся в палате.

"Конечно, все равно нужно быть осторожным, эти лучи не должны попадать в глаза. Но если в палате лежит больной, и над его кроватью повешена эта лампа, которую включают на полчаса в день, то вирусов и других бактерий в комнате значительно меньше. Мы провели исследование и поняли, что после включения и дезинфекции такой лампой на плоскостях не остается никаких бактерий. Они совершенно чистые", - отметил профессор Равид.

Система безопасной ультрафиолетовой дезинфекции позволила перепрофилировать ещё одну крупную израильскую больницу Ашарон. В марте клинику полностью отдали под лечение больных с коронавирусом, но сегодня она возвращается к плановой работе. Медикам потребовалось совсем немного времени для обработки помещений ультрафиолетом, сообщил РИА Новости административный директор больницы Алон Озери.

"Наша больница полностью была переоборудована для больных коронавирусом. Ну сейчас, когда опасность миновала, нам нужно было возвращаться в обычную деятельность больницы. Для этого мы должны были полностью продезинфицировать все больничные помещения и особенно палаты, где лежали больные коронавирусом. Для этой цели мы заказали эти новые лампы, которые дезинфицируют помещения при помощи ультрафиолета", - рассказал Озери.

Такие лампы, по его словам, помогают уничтожить не только возбудитель коронавируса, но и другие болезнетворные вирусы и бактерии. "Мы можем дезинфицировать палаты, когда там находятся больные. Достаточно обычных очков или любой другой пластиковой защиты. Важно только, чтобы глаза были защищены. А когда больные выписываются, и мы хотим дезинфицировать палату, достаточно просто включить эту лампу на полчаса, и мы уверены в чистоте помещения", - отметил Озери.

Новая система дезинфекции применима и за пределами клинических центров. Как указывают разработчики, обработанные таким ультрафиолетом театральные залы, классы, рестораны и офисы можно даже не проветривать, поскольку в воздухе не будет токсичного озона.

Использовать эту систему в таких учреждениях, как школы, детские сады, кинотеатры, по словам разработчиков, даже проще, чем в больницах, поскольку уровень инфицированности ниже. "Если в больнице возникает необходимость постоянно работать под ультрафиолетовым светом, то в общественных зданиях можно проводить дезинфекцию во время перерыва. Прозвенел звонок, дети выскочили играть в футбол, вернулись в чистые комнаты", - рассказал Оркин. По словам специалиста, ситуация после коронавируса потребует от людей привнести в свою жизнь новые меры безопасности, которые, вероятно, останутся надолго.

"При этом мы говорим не только про коронавирус - это вообще уменьшит заражение нашей среды, … в отличие, например, от химической обработки не остаётся токсических компонентов. Я ещё раз повторяю: озон токсичен для больных, для пожилых и для детей. Мир поменялся, он уже не будет прежним, а мы должны думать о том, как сделать его чище и безопасней", - заявил разработчик системы Оркин.

Уже сейчас разные гражданские объекты в Израиле , открывающиеся после смягчения норм карантина, ищут способы обезопасить своих клиентов и сотрудников. По словам разработчиков, их система уже внедряется в киносетях, учебных заведениях, в офисах, в транспортных компаниях Израиля и за его пределами.