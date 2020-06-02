В Таиланде впервые с 25 мая умер пациент с коронавирусом

БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Пациент с коронавирусом скончался в Пациент с коронавирусом скончался в Таиланде во вторник, это первый случай с 25 мая, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусом Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня в Таиланде зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, за эти сутки, впервые с 25 мая, зарегистрирована еще одна смерть от инфекции", - сказал Висануйотхин.

По его словам, скончавшийся пациент – гражданин Таиланда 80 лет, страдавший астмой и поступивший в больницу 28 апреля с переломом шейки бедра. "Операция прошла успешно, однако 1 мая тест подтвердил у него заражение коронавирусной инфекцией. Больной скончался 1 июня", - сказал он.

Как отметил Висануйотхин, новый пациент, зарегистрированный за прошедшие сутки – гражданин Таиланда 32 лет, студент, вернувшийся вывозным авиарейсом из Саудовской Аравии . Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 2 июня: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 083 человека, общее количество умерших от коронавируса - 58 человек, полностью выздоровевших – 2 966, в больницах проходят лечение 58 человек.

Первое заражение коронавирусной инфекцией в Таиланде было выявлено в середине января у китайского туриста. Наибольшее количество заразившихся за сутки, 188 человек, было отмечено 22 марта. Всего, по данным центра по борьбе с пандемией, до 26 марта, когда был введен режим ЧП и самоизоляция, внутри страны заразились около 2 тысяч человек, то есть треть от общего количества заболевших.

С конца марта – начала апреля количество ежедневно регистрируемых новых заражений в Таиланде неуклонно падало, однако в середине апреля в течение нескольких дней падение приостановилось из-за начала массовой кампании по вывозу тайцев из-за границы, в первую очередь из стран с наибольшим количеством заражений. К середине мая заражения внутри страны практически прекратились, вывозная кампания продолжилась, за счет чего почти все новые заражения, регистрируемые в Таиланде, стали ввозными.

С начала мая Таиланд начал поэтапно ослаблять ограничения, разделив их на четыре этапа по 14 дней. С 1 июня начался третий этап ослабления ограничений, однако масочный режим и социальное дистанцирование, а также обязательная дезинфекция рук при входе на объекты торговли и общепита, а также в госучреждения и офисные комплексы, остались в силе.

В связи с опасностью ввоза инфекции из-за границы и возникновения второй волны заражений власти Таиланда продлили до 30 июня запрет на все международные пассажирские авиарейсы, кроме вывозных и медицинских эвакуационных. Границы страны остаются закрытыми для въезда иностранных граждан, кроме лиц, имеющих разрешение на работу в Таиланде, в случае крайней деловой необходимости при подтверждении этого послом Таиланда в стране гражданства иностранца.